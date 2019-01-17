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Sepaş Enerji'den çocuklara ücretsiz sinema bileti

Sepaş Enerji, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’daki çocukların karne heyecanını ücretsiz sinema etkinliğiyle kutluyor.

Sepaş Enerji, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'daki çocukların karne heyecanını ücretsiz sinema etkinliğiyle kutluyor.


Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce'de 1,7 milyon tüketiciye hizmet veren Sepaş Enerji, sosyal projeleriyle bölge halkının yanında olmaya devam ediyor. Bu yıl 3. sü gerçekleşen Sepaş Enerji Karne Hediyesi kapsamında sömestr tatiline çıkmaya hazırlanan Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'daki 2 bin çocuğa sinema bileti hediye edilecek. 19 Ocak tarihinde Kocaelili çocuklar, biletlerini 41 Burda AVM'de Sepaş Enerji standından, Sakaryalı çocuklar ise biletlerini aynı tarihte, Serdivan AVM'de kurulan Sepaş Enerji standından alabilecek.

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