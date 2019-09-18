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Sepaş Enerji'den EÜAŞ'a ziyaret

KOCAELİ (İHA) – Sepaş Enerji’nin heyeti, fikir alışverişinde bulunmak amacıyla EÜAŞ’ı ziyaret etti.

KOCAELİ (İHA) – Sepaş Enerji'nin heyeti, fikir alışverişinde bulunmak amacıyla EÜAŞ'ı ziyaret etti.


SEPAŞ Enerji Tedarik ve Regülasyon Direktörü Remezan Arslan, Regülasyon Müdürü Gülfin Aydın ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Muhsine Küçük, EÜAŞ'ı (Elektrik Üretim A.Ş.) ziyaret etti. Ziyaret sırasında elektrik piyasası üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Ardından Sepaş Enerji tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına çok sayıda EÜAŞ çalışanı katılım gösterirken, sunumu Sepaş Enerji Enerji Dengeleme Sorumlusu Tayfun Çetin gerçekleştirdi.


Bilgilendirme toplantısı sırasında konuşan Enerji Tedarik ve Regülasyon Direktörü Remezan Arslan, “Sizlerin de bildiği gibi enerji sektörü oldukça dinamik bir sektör. Tecrübemizi bilgimiz ve uzmanlığımızla birleştirip sizinle paylaşmaya geldik. Bu tarz bilgilendirme çalışmalarımız devam edecek. Bu sinerjinin iki tarafın da yararına olacağına inanıyorum” dedi.

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