Sepaş Enerji'ye iki ödül

Sepaş Enerji, Akkök Şirketler Grubu'nun kendi içinde en başarılı uygulamaların belirlenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla dört yıldır düzenlediği “Yıldız Akköklüler Ödüllendirme Süreci”nden ödülle döndü.

Sepaş Enerji, “Enerji Ticaret İş birliği” projesi ile İş Birliği Geliştirme kategorisinde ve “Doğanın Enerjisi Fotoğraf Yarışması” projesiyle de “Sürdürülebilirlik” kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Sepaş Enerji çalışanlarından Özcan Karataş, Turan Duru, Oya Kovar, Anıl Can Kısaoğlu, Kayhan Dağdelen “Enerji Ticaret İş birliği” projesi kapsamında Aksa Akrilik enerji üretim santrallerinde üretilen enerjinin, Akyaşam AVM'lerine ulaştırılması için Sepaş Enerji'nin talep tahmin, dengeleme grup avantajı ve perakende elektrik satış tecrübesini bir araya getirip iş birliği geliştirilmiştir. Proje sayesinde her bir şirket tasarruf elde etmiştir.

Muhsine Küçük, Nalan Sonat ve Ecem Akın tarafından iki yıldır hayata geçirilen Doğanın Enerjisi projesinde de Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'deki paydaşların beğenisini kazanarak, kurum itibarına katkı sağlamayı hedefleyen Sepaş Enerji, proje ile bölge halkının kültür sanata olan ilgisine pozitif katkı sağlarken, bölgenin güzelliklerinin fotoğraf yoluyla dokümante edilmesine de aracılık etmiştir.