Sepaş, Fotoğrafçılık kursiyerlerini Mustafa Seven ile buluşturdu

Sepaş Enerji Türkiye'nin yetiştirdiği önemli fotoğraf sanatçılarından biri olan Mustafa Seven'i Fotoğrafçılık Branşı kursiyerleriyle buluşturdu.

Türkiye'nin yetiştirdiği önemli fotoğraf sanatçılarından biri olan Mustafa Seven Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK), Fotoğrafçılık Branşı kursiyerleriyle bir araya geldi. Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere KO-MEK Fotağrafçılık Branşı kursiyer ve usta öğreticileri yoğun ilgi gösterdi. Seven sözlerine KO-MEK fotoğrafçılık branşı kursiyerleriyle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

Farklı fotoğraf disiplinlerini öğrenin

Mustafa Seven, 18 yıla yakın bir süre foto muhabirliği yaptığını belirterek, “Ancak bu süre içinde, her alanda, fotoğraf nasıl üretilir konusunda çalışmalar yaptım. Farklı fotoğraf serüevnlerinin benim mesleki birikimime ve disiplinime fayda göstereceğini inanıyordum. Daha sonra bu düşüncenin çok faydasını gördüm. Farkıl disiplinleklerdeki işleri yapmak lazım. Bunu sizlere de öneririm” dedi.

Siz neyseniz fotoğraf da odur

Kursiyerlere fotoğrafın önemini ve kişi açısından anlamını anlatan Seven, “Siz kimseniz, hayata nerden bakıyorsunanız ürettiğiniz fotoğraf da o aslında. Aynı yerde gezmemize rağmen herkes farklı çerçeve seçer. Bu da sizin kim olduğunuzla ilgili bir durumdur. Siz neyseniz fotoğraf da odur. Herkes bambaşka bir hikaye yazar. Bu da fotoğrafın gücüdür” şeklinde konuştu.

Dijital fotoğrafa geçme süreci

Sanatçı Seven, söyleşisinde analog dönemden dijital döneme geçen fotoğrafçılığın bir yanıyla özgürleşmeyi getirdiğine dikkat çekti. Dijital fotoğrafın dilinin bu dönemle değiştiğine dikkat çeken Seven, “Dijital fotoğrafçılıkla, fotoğrafa başka bir bakış açısı yansıdı” dedi.

Sokak fotoğrafçılığında görünmezlik yöntemi

Sokak Fotoğrafçılığında görünmez olmanın esaslığı gündeme geldi. Seven, “Örneğin sokakta oynayan çocukları çekerken onların sizi fark etmesi kendi gerçekliklerini kaybetmelerine neden olabilir. Bir süre orada öylece oturuyorum. Benim unuttukları zaman çekiyorum. Bu sokak fotoğrafçlığında görünmezlik yöntemidir. Ayrıca sokak fotoğrafçısı olmak istiyorsanız cesur olacaksınız. İnsanlar ‘beni niye çekiyorsun dediklerinde' onlara bıkmadan usanmadan yaptığınız işleri anlatacak ve ürettiğiniz fotoğrafları göstereceksiniz” diye konuştu.

Kursiyerlerin sorularını yanıtladı

Mustafa Seven, seminerde KO-MEK Fotoğrafçılık branşı kursiyerlerinden gelen soruları yanıtladı. Seven, özellikle teknik konusunda adeta altın değerinde tavsiyerlerde bulundu. Sanatçı, genel prensipleri anlatarak, mekan ve çerçeve prensipleri ile ilgili orantılar hakkında detaylı bilgi sundu. Seven, kursiyerlere, “Hayatta başarı dediğimiz ne varsa çalşımaktan geçiyor. Siz KO-MEK Fotoğrafçılık branşı kursiyerlerine de bunu tavsiye ediyorum” dedi.

Seminerin sonunda Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Seven, kendisini dinlemeye gelen KO-MEK fotoğrafçılık branşı kursiyerleriyle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.