Sepet örücülüğü KO-MEK'te yaşatılıyor

Sepet Örücülüğü Branşı İlimtepe Kurs Merkezi'nde faaliyetlerini sürdürüyor. Branşa özellikle kadın kursiyerler yoğun ilgi gösteriyor. Kursta vatandaşlara sepet örücülüğü ile ilgili teknik bilgi veriliyor. Sepete can veren kamış, saz, hasır otu, fındık çubuğu bitkileri ve yontma ağaçtan elde edilen söğüt dalları kursiyerlere tanıtılıyor. İlerleyen derslerde ise sepet örme işlemi için hazırlıklar yapılıyor. Bu aşamada ıslatılan ve birkaç gün nemli bezde tutulan dal ve bitkiler kursiyerler tarafından yargı ile inceltilerek sepet örümü için kullanışlı hale getiriliyor. Kursiyerler tüm bu işlemlerin sonrasında usta öğreticilerin gözetiminde sepet örmeye başlıyor.

Sepet Örücülüğü Branşı, unutulmaya yüz tutmuş bir sanatın yaşatılmasının yanı sıra istihdam alanında katkı veriyor. Doğal yollardan örülen sepetler, çiçekçi dükkanlarından talep görüyor. Bunun yanı sıra dekorasyon alanında ve sunumda kullanılan sepetler, yine ilgili sektörlerin talebiyle karşılık buluyor. KO-MEK'te örülen sepetlere, Kiraz Festivali gibi organizasyonlardan talep gelmeye başladı. Örülen sepetlerin pazarla buluşturulması ile kursiyerlerin ev ekonomisine katkı sunması hedefleniyor.

Öte yandan geçtiğimiz yıl açılan Sepet Örücülüğü Branşına özellikle kadın kursiyerler ilgi gösteriyor. Kadın kursiyerler sepet örme konusunda ustalaşma çabası içinde olduklarını kaydederek, kentin önemli bir değeri olan branşın açılmasından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.