Seramik çalan çocuğu döverek bayılttı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iddiaya göre seramik çalan 10 yaşlarındaki çocuk, dükkan çalışanı tarafından yakalanarak dövüldü. Çocuk bayılırken, aile ise dükkanı basarak çalışana bıçak çekti.

Olay, Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seramik çalan 10 yaşlarındaki bir çocuk, dükkanın çalışanı tarafından yakalanarak dövüldü. Çocuk, dayağın ve korkunun da etkisiyle bayıldı. Çocuklarını o halde gören aile, dükkanı basarak çalışanla kavga etti ve bıçak çekti. Kavgaya ayırmaya çalışan dükkan sahibinin eli kesildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı ayırırken, dayak yiyen çocuk ile eli kesilen dükkan sahibi hastaneye kaldırıldı.

Her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.