Serdar mahallesi Bilgievi'yle nefes aldı

Okulun destekçisi, ailenin yardımcısı ve sokağın alternatifi anlayışıyla hizmet veren Bilgievleri, Kocaeli için adeta geleceğe açılan bir kapı oluyor. Bu kapsamda İzmit Serdar Mahallesi'nde öğrencilere eğitim veren Serdar Bilgievi ise mahalleli ve öğrenciler için nefes oluyor. Okulla, öğretmenle ve eğitimle barışık aileler yetiştirmenin önündeki Bilgi evlerinde verilen eğitimler, eğitici- eğlendirici aktiviteler, kültür gezileri ve seminerlerle hem ailelere hem de öğrencilere faydalı oluyor.

Bilgievi'nde iki çocuğu bulunan mahalleli Çetin Kaçan, verilen hizmetten memnun olduklarını ifade ederek “Bilgievi Mahallemize farklı bir hava kattı. Çocuklarımıza okumak için önemli bir imkan doğuyor. Bu durum bizi oldukça memnun ediyor. Mahalleli olarak belediyemize bu imkanı bize sağladığı için teşekkür ediyoruz” dedi.

Bir başka veli Kemal Sap ise, “Akşamları kızım eve geldiğinde her gün farklı bir aktivite yaptığını söylüyor, bu durum çocuğumun gelişimi için çok iyi oluyor. Bilgievi mahallemiz için çok iyi bir etki oluşturuyor. Bu mahallede eğitime muhtaç olan çok çocuk var. Çocuklar burada geçirmediği vakti kötü yerlerde geçirebilir. Çocuklarımız burada olduğu zaman biz çok rahatız” diye konuştu.