İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Serdar mahallesi Bilgievi'yle nefes aldı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Bilgievleri, sosyal belediyecilik alanında örnek olmaya devam ediyor.



Okulun destekçisi, ailenin yardımcısı ve sokağın alternatifi anlayışıyla hizmet veren Bilgievleri, Kocaeli için adeta geleceğe açılan bir kapı oluyor. Bu kapsamda İzmit Serdar Mahallesi'nde öğrencilere eğitim veren Serdar Bilgievi ise mahalleli ve öğrenciler için nefes oluyor. Okulla, öğretmenle ve eğitimle barışık aileler yetiştirmenin önündeki Bilgi evlerinde verilen eğitimler, eğitici- eğlendirici aktiviteler, kültür gezileri ve seminerlerle hem ailelere hem de öğrencilere faydalı oluyor.


Bilgievi'nde iki çocuğu bulunan mahalleli Çetin Kaçan, verilen hizmetten memnun olduklarını ifade ederek “Bilgievi Mahallemize farklı bir hava kattı. Çocuklarımıza okumak için önemli bir imkan doğuyor. Bu durum bizi oldukça memnun ediyor. Mahalleli olarak belediyemize bu imkanı bize sağladığı için teşekkür ediyoruz” dedi.



Bir başka veli Kemal Sap ise, “Akşamları kızım eve geldiğinde her gün farklı bir aktivite yaptığını söylüyor, bu durum çocuğumun gelişimi için çok iyi oluyor. Bilgievi mahallemiz için çok iyi bir etki oluşturuyor. Bu mahallede eğitime muhtaç olan çok çocuk var. Çocuklar burada geçirmediği vakti kötü yerlerde geçirebilir. Çocuklarımız burada olduğu zaman biz çok rahatız” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.