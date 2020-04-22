Serdar Mahallesi Söğüt Sokak yolu kullanıma açıldı

İzmit Belediyesi ekipleri, Serdar Mahallesi Söğüt Sokak'ta sürdürdükleri yol çalışmasını tamamladı.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüse karşı verdiği mücadelenin yanında rutin çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, güvenli ve modern yollar için ilçe genelinde yaptığı çalışmalar kapsamında son olarak Söğüt Sokak'taki çalışmaları tamamladı. Söğüt Sokakta yapılan düzenleme çalışmasında 60 ton mekanik malzeme serimi ile yolu tamamlayarak vatandaşların kullanımına açıldı. Mahalle halkı, yapılan çalışmalar için İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.