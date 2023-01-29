İhlas Haber Ajansı

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Serdar Mahallesi'ne iki yeni merdiven

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Serdar Mahallesi Çayır Sokak ve Sedat Şanbay Sokağa vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına iki yeni merdiven kazandırdı.


Vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Serdar Mahallesi'nde iki ayrı bölgede merdiven yapım çalışmalarını tamamladı. Çayır Sokak ve Sedat Şanbay Sokağa iki yeni merdiven kazandıran ekipler bölgeyi konforlu hale getirdi. Serdar Mahallesi Çayır Sokak'ta 70 metre uzunluğa sahip merdiven ile Sedat Şanbay Sokakta 38 metre uzunluğa sahip iki yeni merdiven vatandaşların kullanımına sunuldu.

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