Serdar Mahallesi'nin yolu 1 haftada tamamlanacak

Uzun yıllardır bakımı yapılmayan ve çukurlar nedeniyle tehlike oluşturan Serdar Mahallesi Erdil Sokak'ta İzmit Belediyesi tarafından başlatılan beton yol çalışmasında sona gelindi.

Çukurlar nedeniyle özellikle kış aylarında hem yaya hem de sürücüler için tehlike oluşturan Serdar Mahallesi Erdil Sokak'ta 2 hafta önce beton yol yapımına başlayan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarında sona geldi. Ekipler tarafından hızla devam eden çalışmalar tamamlandığında 700 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde yeni beton yol mahallelinin kullanımına açılacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Hürriyet, beton yolun bir haftaya tamamlanacağı söyledi. Başkan Hürriyet, kendisini karşılayan bölge halkının talep ve sorunlarını dinleyerek yol tamamlandıktan sonra diğer eksikliklerin de giderileceğini belirtti.