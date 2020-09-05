İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Serinlemek için girdiği denizde boğularak can verdi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan şahsın cansız bedeni bulundu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan şahsın cansız bedeni bulundu.


Olay, dün akşam saatlerinde andıra ilçesi Sardala Koyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşayan Berkay Özboyacı (33) dün akşam saatlerinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapıldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, havanın kararması nedeni ile arama çalışması yapamadı. Sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmalarında Özboyacı'nın cansız bedeni Bağırganlı sahilinde bulundu. Özboyacı'nın cenazesi morga kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.