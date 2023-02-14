Sermaye karşılığı para kazanma vaadiyle insanları 350 bin lira dolandırdı

Kocaeli'de sermaye yatırılması karşılığında hediye para kazandırma vaadiyle 3 kişiyi 350 bin lira dolandıran şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde siber suçların men ve takibine yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede polis ekipleri, sosyal medya sitelerinde sermaye yatırılması karşılığında hediye para kazanma vaadi reklamlarını yükleyerek ülke genelinde yüksek meblağda peşinat alan ve 3 kişiyi toplamda 350 bin lira dolandıran şahsı tespit etti. Şahsın adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla dolandırıcıyı yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şahıs, buradaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Dolandırıcı şahıs, adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.