Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sertifikalı Acil Bakım Hemşireliği Eğitim Programı" tamamlandı. Program sonunda eğitimde başarılı olan kursiyerlere belgeleri İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan ve sağlık yöneticileri tarafından verildi.

9 Nisan- 20 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen ve teorik bilgiler yanında pratik uygulamaları da içeren eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerler sertifikalarını bugün düzenlenen tören ile teslim aldı. SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde, hastane konferans salonunda gerçekleşen programa, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Sarıışık, Başkan Yardımcısı Dr. Serhat Karatepe, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın, sağlık idarecileri ile hekimler ve sağlık personelleri katıldı.

"Özverili çalışmalarınızın farkındayız ve sizleri önemsiyoruz"

Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Pehlevan, "Acil servisler 7/24 çalışan ve geniş hasta profiline hizmet veren dinamik birimlerdir. Bu hizmetin kesintisiz sunulmasında ise acil serviste görevli sağlıkçılarımızın bilgi ve donanımlı olması önem arz etmektedir. Hemşirelik hizmetlerinin daha nitelikli verilmesinde sertifikalı eğitim programları çok önemli. Eğitim programımızın bu hizmetin sunulmasına önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu tarz eğitim programlarını uygulamaya da devam edeceğiz. Özverili çalışmalarınızın farkındayız ve sizleri önemsiyoruz. Eğitimde göstermiş olduğunuz üstün başarılarınızdan dolayı sizleri kutluyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından eğitimlerde başarılı olan toplam 19 kursiyere sertifikaları Pehlevan ve sağlık yöneticileri tarafından takdim edildi. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.