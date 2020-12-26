Servis minibüsü elektrikli bisikletle çarpıştı

Kocaeli'de servis minibüsü ile elektrikli bisikletin çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Fatih Mahallesi Sagıp Sabancı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert K.'nın kullandığı elektrikli bisiklet ile İhsan D.'nin kullandığı 41 P 1551 Fiat marka servis minibüs cadde üzerinde bulunan kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile elektrikli bisiklet sürücüsü Mert K. yola düşerek yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Mert K.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa alınan yaralı Mert K. tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.