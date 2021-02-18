Servis minibüsünün çarptığı şahıs 9 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kocaeli'de servis aracının çarpması sonucu yaralanan 35 yaşındaki şahıs, 9 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay 9 Şubat günü Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmanın deposunda forklift operatörü olarak çalışan Mahmut Tok (35), sabah 07.30 sıralarında işe gitmek için Sarımeşe Mahallesi Nazım Demirci Caddesi üzerinde yola çıktı. Yaya olarak ilerleyen Tok, seyir halindeki bir servis minibüsünün çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Tok, ambulansla Başiskele'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tok, 9 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Hayatını kaybeden Tok'un cenazesi, Sarımeşe Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bakırlı Mezarlığında toprağa verildi.