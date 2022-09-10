İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Servis sürücülerine eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde servis şoförlerine eğitim verdi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde faaliyet gösteren servis şoförlerine eğitim veriyor. Pazartesi günü başlayacak olan 2022-2023 eğitim öğretim dönemi öncesinde ilk grup servis şoförlerine Leyla Atakan Kültür Merkezinde eğitim verildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Eğitim Şefliği tarafından verilen eğitime Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü de destek verdi. Okullar açılmadan önce meydana gelebilecek olumsuzluklar ve olağanüstü durumlara karşı verilen eğitimlerle servis hizmetinde kaliteyi arttırmak hedefleniyor. Eğitimlerini tamamlayan sürücüler, değerlendirme sınavından başarılı olurlarsa sürücü kartı almaya hak kazanacak. Kartı olan sürücülerin ise kartları güncellenecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.