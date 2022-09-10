Servis sürücülerine eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde faaliyet gösteren servis şoförlerine eğitim veriyor. Pazartesi günü başlayacak olan 2022-2023 eğitim öğretim dönemi öncesinde ilk grup servis şoförlerine Leyla Atakan Kültür Merkezinde eğitim verildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Eğitim Şefliği tarafından verilen eğitime Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü de destek verdi. Okullar açılmadan önce meydana gelebilecek olumsuzluklar ve olağanüstü durumlara karşı verilen eğitimlerle servis hizmetinde kaliteyi arttırmak hedefleniyor. Eğitimlerini tamamlayan sürücüler, değerlendirme sınavından başarılı olurlarsa sürücü kartı almaya hak kazanacak. Kartı olan sürücülerin ise kartları güncellenecek.