Sevgililer Günü hırsızları 5 bin TL'lik yüzük çaldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Sevgililer Günü'nde hediye almak bahanesiyle kuyumcuya giren bir çift, 5 bin TL değerindeki iki altın yüzüğü sahte yüzükle değiştirerek çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Körfez Ağadere Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcuya giren 1'i kadın 2 kişi, Sevgililer Günü hediyesi almak istediklerini söyleyerek yüzüklere bakmak istedi. Tezgahtarın çıkardıkları yüzüklerden iki tanesini ellerine alan şahıslar, el çabukluğu ile yüzükleri metal olan sahteleri ile değiştirerek yerine geri koydu. 5 bin TL değerindeki yüzükleri üzerlerine saklayan şahıslar, daha sonra iş yerinden ayrılarak kayıplara karıştı. Şahısların gitmesinin ardından tezgahtaki yüzüklerin ikisinin sahte olduğunu anlayan iş yeri sahibi, polisi arayarak şikayetçi oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayında kuyumcuya giren 2 kişiden kadın, eline aldığı yüzükleri incelerken el çabukluğu ile sahteleriyle değiştirerek gerçek yüzükleri giysisine saklıyor. Çift daha sonra iş yerinden ayrılıyor.