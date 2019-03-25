Sevgilisine ait otomobille il il gezerek hırsızlık yaparken yakalandı

KOCAELİ(İHA) – Sevgilisine ait araçla İstanbul'dan Kocaeli'ne gelerek bir gecede 4 otomobilden ses sistemi ve elektronik aletler çalan şahıs ile hırsızlık olayına karıştığı belirlenen arkadaşı, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Hırsız, giydiği ayakkabısını tanıyan mağdur tarafından teşhis edildi.

Olay 22 Mart Cumartesi gecesi Kocaeli'nin Dilovası ve Derince ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1 gecede 4 otomobilden, ses sistemi ve içerisindeki eşyaların çalındığı ihbarını alan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri inceleme başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki mobese kameraları ile PTS sistemlerini inceleyen ekipler, hırsızların kullandığı aracın plakasını tespit etti. Tespit üzerine belirlenen aracı takibe alan ekipler, Sakarya'dan Kocaeli'ne geldiğini belirledikleri aracı, İzmit D-100 karayolu üzerine durdurarak içindeki 2 şahsı gözaltına aldı.

Sevgilisinin aracı ile il il gezip hırsızlık yaptı

Gözaltına alınan H.G.(42) ve O.O'nun (26) bulunduğu araçta arama yapan ekipler, şahısların girdikleri araçlardan aldıkları tespit edilen ses sistemleri ile elektrikli aletlere el koydu. Şahısların kullandığı aracın yapılan incelemesinde ise aracın, hırsızlık şüphelisi O.O.'nun sevgilisi üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Kocaeli Adliyesine sevk edilirken, çalıntı eşyalardan bazıları ise sahiplerine teslim edildi.