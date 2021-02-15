Sevgilisini öldürüp rehin alan şahıs ikna edilerek gözaltına alındı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen ve eşyalarını almaya gelen sevgilisini öldürerek cesedini rehin alan şahıs, bir buçuk saat sonra polis ekiplerince ikna edilerek silahı ile birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan şahsın binadan çıkarılması sırasında ise ölen kadının ablası sinir krizi geçirdi.

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Gölcük Şehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki toplu konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve eşinden ayrılmak üzere olan Halim E., kendisi gibi evli ve ayrılmak üzere olan Hacer Ç. ile dost hayatı yaşamaya başladı. 4 yıldır birlikte olan ikiliden Hacer Ç., anlaşmazlık üzerine Halim E.'den ayrılmak istedi. Sakarya'dan ablası ve yakınlarını alarak Gölcük'teki eve eşyalarını almaya gelen Hacer Ç., son eşyalarının yüklenmesi sırasında Halim E. ile kısa bir süre yalnız kaldı. Bu sırada çıkan tartışmada Halim E., 4-5 el ateş ederek Hacer Ç.'yi öldürdükten sonra eşya taşıyan yakınlarına ateş etti. Eşya taşıyan Hacer Ç.'nin ablası ve yakınları hızla binadan kaçarak kendilerini dışarı attı. Halim T. ise Hacer Ç'nin cesedi ile kendisini eve kilitledi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sonrasında Hali E.'yi teslim olması için ikna etmeyi başardı. Silahı ile birlikte polis ekiplerine teslim olan şahıs gözaltına alındı.

Polis korumasında binadan çıkarılarak ekip aracına alınan Halim E. binadan çıkarıldığı sırada ölen Hacer Ç.'nin ablası sinir krizi geçirdi. “Kurtaramadım” diyerek feryat eden ablayı yakınları sakinleştirdi. Polis ekipleri Halim E.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürürken, olay yerinde incelemeler sürüyor.