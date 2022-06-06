Sevindikli Göleti yeni cazibe merkezi olacak

Şener Söğüt, özellikle hafta sonu sadece Kocaeli değil, İstanbul'dan da vatandaşların ilgi gösterdiği Sevindikli Göleti'nin çevresinde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. Başkan yardımcıları Osman Yurt ile Levent Yılmaz ve ilgili müdürlerle alanda inceleme yapan Söğüt, proje hakkında detaylı bilgi aldı.

Sevindikli Göleti'nin çevresini güzelleştireceklerini belirten Şener Söğüt, "Sevindikli Göleti sadece Körfezlilerin değil, Kocaeli'den hatta İstanbul'dan da hafta sonu vatandaşlarımızın rağbet gösterdiği bir bölge. Zaman zaman da çeşitli sivil toplum kuruluşlarımız balık tutma yarışmaları ve festivaller düzenliyor. Çevresini her yıl küçük dokunuşlarla güzelleştiriyorduk. Şimdi daha detaylı bir düzenleme yapacağız. 2.5 kilometrelik su hattı çekiyoruz çevresine. 40 piknik masasının montajına da arkadaşlarımız başladı. Zaten ilgi gören bir bölgeydi, cazibesini daha da arttıracak düzenlemeler yapıyoruz" dedi.