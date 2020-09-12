Seydi Ali Reis Caddesi yeni çehresine kavuşuyor

Yeni yerleşim yerlerinden biri olan Gölcük Seydi Ali Reis Caddesi'nde altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki yeni yerleşim alanlarının alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Rahat ve konforlu bir yaşam sunmak amacıyla yapılan çalışmalar gelecek yıllar da planlanarak gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda devam eden çalışmalardan biri de Gölcük Seydi Ali Reis Caddesi'nde devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cadde üzerindeki altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmasına başladı. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmalar kapsamında 3 bin 600 ton plentmix temel ve 3 bin ton asfalt serimi gerçekleştirilecek.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Gölcük Seydi Ali Reis Caddesi'nde başlatılan çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeni yerleşim alanlarının bulunduğu caddede, ihtiyaç doğrultusunda 450 metrelik yağmursuyu imalatı tamamlandı. “2020 Yılı Yolların Üst Yapı Düzenleme İşi” kapsamında 750 metrelik terasman hazırlanarak plentmix temel serimine başlandı.

Toplamda 3bin 600 ton plentmix temel serilecek olan proje için 3 bin ton da asfalt dökülecek. Asfalt çalışmasının tamamlanmasının ardından ise tretuvar ve aydınlatma çalışması gerçekleştirilecek. Aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasıyla yeni yerleşim alanı olan Seydi Ali Reis Caddesi'ne ait çalışmalar sonlandırılmış olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yeni yerleşim alanlarındaki alt ve üst yap çalışmalarının bir an önce bitirilmesi için talimat verdi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması gerektiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, vatandaşların hayatını etkileyen çalışmaların ivedilikle bitirilmesinin altını çiziyor.