Seyir halindeki araçta yangın çıktı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Yangın, vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Olay, D-100 Karayolu Çayırova geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan İ.Ö. idaresindeki hafif ticari araçta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü araçtan inerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bu sırada olayı gören vatandaşlar da yangın tüpü ile müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sebebiyle araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.