Seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi D-100 karayolunda seyir halinde olan halk otobüsü alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri söndürürken, otobüs küle döndü.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi D-100 karayolu Hereke mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan H.D. idaresindeki 41 BR 321 plakalı halk otobüsünden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden H.D., otobüsü emniyet şeridinde durdurarak durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. Otobüste bulunan 3 yolcu ise tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler tüm otobüsü sardı.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, otobüs kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.