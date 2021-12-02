Seyir halindeki kamyonetin motor kısmı yandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki kamyonetin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yeşilova Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.C idaresindeki 33 ACB 022 plakalı Iveco marka seyir halindeki kamyonet motor kısmından yanmaya başladı. Durumu fark eden Y.C., aracı sağa çekerek indi ve 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.