Seyir halindeki LPG'li otomobil alev alev yandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 karayolunda seyir halindeyken bir anda alevlere teslim olan LPG'li otomobil kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangın sebebi ile trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 karayolu Hacıhalim Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet S. idaresindeki 54 AAK 200 plakalı LPG'li otomobil Ankara istikametinde seyir halindeyken bir anda araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yerini alevlere bıraktığını gören sürücü Mehmet S. aracı durdurarak durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis tarafından ise yol trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan ve yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, yaşanan olayda yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Yanan otomobil nedeni ile trafiğe kapalı kalan D100 karayolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yanarak kullanılamaz hale gelen otomobilin çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.