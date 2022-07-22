İhlas Haber Ajansı

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Seyir halindeki motosikletten düştü

Kocaeli’de seyir halindeki motosikletten düşen yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kocaeli'de seyir halindeki motosikletten düşen yolcu hafif şekilde yaralandı.


Kaza, İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü B.Ö.'nün dengesini kaybetmesiyle yolcu S.Ö. motosikletten düşerek yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan S.Ö., yapılan müdahalenin ardından durumunun iyi olduğunu söyledi. Şikayetçi olmayan yaralı, sürücü arkadaşıyla birlikte olay yerinden ayrıldı.

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