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Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Kocaeli’nin Gölcük halindeyken motor kısmında bir anda alevlerin yükseldiği otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Gölcük halindeyken motor kısmında bir anda alevlerin yükseldiği otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.


Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Mahallesi Kurtuluş Dağ Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmında bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden otomobil sürücüsü dumanların yerini alevlere bıraktığını görünce aracı durdurarak durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince aracın motor kısmından yükselen alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının sebebi henüz öğrenilemezken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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