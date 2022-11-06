Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, esnafın müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Hacı Halil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal B. idaresindeki 34 AU 2192 plakalı Fiat marka otomobilin, seyir halinde olduğu sırada motor kısmında yangın çıktı. Aracından dumanların çıktığını gören sürücü, otomobili durdurarak itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada çevredeki esnaf ve vatandaşlar da sürücünün yardımına koştu. Yangın, esnafın müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri ise otomobilde soğutma çalışması yaptı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.