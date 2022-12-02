Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde seyir halinde olan otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü yara almazken itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Olay, Derince ilçesi Denizciler Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 41 AHY 710 plakalı araç sürücüsü, seyir halindeyken otomobilin motor kısmında yangın çıktığını fark etti. Aracını durduran sürücü hemen kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Başarılı olamayan sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.