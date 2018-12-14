Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyir halinde olan İsmail K. idaresindeki 34 PR 9800 plakalı otomobil seyir halindeki otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yerini alevlere bıraktığını fark eden İsmail K. aracını durdurarak durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışmaları ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen araçta çıkan yangının sebebi belirlenemezken, aynı otomobilde 6 ay önce yine yangın çıktığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.