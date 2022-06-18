Seyrek Plajı'na tam not

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği çalışmalarla Kandıra Seyrek Plajı'na ‘Mavi Bayrak' asacak. Bu bağlamda Türkiye Çevre Eğitim Vakfı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde Mavi Bayrak almaya hak kazanan Kandıra Seyrek Plajı, uygunluk incelemesinden de başarıyla geçti. Uluslararası alanda ve turizm sektöründe en çok bilinen ve kullanılan bir ödül programı özelliğinde olan Mavi Bayrağı 33 kriterden başarıyla geçerek elde eden Seyrek Plajı, uygunluk denetimlerinden de tam not aldı. Seyrek Plajı'nda su kalitesi dışında güvenlik, temizlik, cankurtaran ve engelli imkanları uygunluklarına yönelik denetimler yapıldı. İncelemelerin ardından Kocaeli'nin Mavi Bayraklı diğer plajları olan Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Bağırganlı, Kovanağzı ve Miço Koyu Kadınlar Plajı'nda da uygunluk incelemesi gerçekleştirildi. Denetimden başarıyla geçen diğer 6 plaj, bir kez daha Mavi Bayrak ile taçlandırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çarşamba günü Seyrek Halk Plajı'nın açılışını gerçekleştirecek.