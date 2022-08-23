"Seyyar Atık Getirme Merkezi" projesi başlatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerle birlikte halkın ulaşımına uygun yerlere Seyyar Atık Getirme Merkezi kuruyor. Projenin sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve bu konudaki farkındalığın arttırılması, halkın atıklarını ayırmaya ve biriktirmeye teşvik edilmesi, kaynağından ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan ayrıştırılarak biriktirilmesi gibi amaçları bulunuyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, proje çerçevesinde atık durumda olan 30 metreküplük konteynerin bakım, onarım ve boyama işlemleri yapılarak sıfır atık mantığıyla tekrar hayata geçirdi. Seyyar Atık Getirme Merkezi olan araca, iç ve dış yüzeyleri çevre ve sıfır atık temalı görsellerle giydirilerek, içerisine özel olarak tasarlanan iç mekan kumbaraları (geri kazanılabilir nitelikteki kağıt-karton, plastik, cam, metal gibi ambalaj atıkları, elektronik atıklar, atık piller, tekstil atıkları ve bitkisel atık yağlar) yerleştirildi. Bu çalışma sayesinde Seyyar Atık Getirme Merkezine gelenler iç mekan kumbaralarına uygun olan atıkları atarak, geri dönüşüme destek veriyor.