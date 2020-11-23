Şiddetsiz Bir İzmit için imzalar atıldı

İzmitli vatandaşların şiddete karşı dur demeleri adına çözüm yolları üreten İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından oluşturulan Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'na ortak oldu. Destek hattının işlevselliğini artırmak adına daha geniş kitlelerce duyurulması için önderlik yapan Başkan Hürriyet, Federasyon Başkanı Canan Güllü ile Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolü'nü imzaladı. Oluşturulan hat ile İzmitli mağdurların çözüm arayışlarına karşın gerekli yardımlar gerçekleştirilebilecek.

Protokol hakkında bilgi veren Başkan Hürriyet, "Bu hattı şiddet gören bir vatandaşımız aradığında karşısına federasyonumuzdan bir psikolog çıkacak, hem kendisine destek verecek hem de ne yapması gerektiği hakkında doğrudan ve aktif olarak yardım edecek. Kolluk kuvvetleri de olmak üzere birçok yere yönlendirilecek. Bu acil yardım hattının daha çok bilinmesini istiyoruz, başı derde giren, gerek fiziksel gerek sözel şiddete maruz kalan kadınlarımızın, vatandaşlarımızın nereyi arayacağını bilmesi gerekiyor. Bu anlamda bu acil yardım hattının daha fazla yaygınlaştırılması adına bizler de aktif bir şekilde bu sürecin içinde olup, federasyonumuz ile bir protokol imzalıyoruz. İleride de federasyonumuzdan farkındalığın artırılması için vatandaşlara verilmesi gereken eğitimlerle alakalı destek alacağız" dedi.