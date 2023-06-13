Sıfır atık parkında çevre bilincine vardılar

Başiskele Sıfır Atık Tema Parkı'nda düzenlenen atölyelerle çocuklar çevre bilincinin farkına vardı.

Başiskele Belediyesi'nin Kocaeli'de bir ilke imza atarak geri dönüşebilen atık malzemelerin sanat eserine dönüştüğü Sıfır Atık Tema Parkı, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla parkta Sıfır Atık Atölyeleri etkinliği düzenlendi. Kırık, çatlak tabaklardan mozaik atölyesi, artık tellerden ve atık kağıtlardan hazırlanan kağıt hamuru, heykel atölyesi, atık çoraplardan oyuncak yapımı, çiçek dikim atölyesi, atık kapaklardan rüzgar gülü yapım atölyesi, her yaş grubu tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinlikte günün anısına parka ceviz ağacı dikilirken, katılımcılara ve ziyaretçilere hediye olarak zeytin fidanı verildi.