Sigara sarma makinesine elini kaptıran kadını itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde eli sigara sarma makinesine sıkışan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Çavdar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Berrin B. (34) isimli kadın, sigara sararken elini bir anda makineye sıkıştırdı. Berrin B.'nin sesini duyanlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Berrin B.'nin elini sıkıştığı sigara sarma makinesinden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan kurtarma çalışması ile eli sıkıştığı yerden çıkartılan Berrin B. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.