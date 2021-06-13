Silahını temizlerken hastanelik oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahını temizlerken kazara kendini karnından vuran şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, İzmit ilçesi Balören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde silahını temizleyen H.G., kazara tüfeğinden çıkan merminin karnına isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Evde bulunanlar H.G.'nin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.G., Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.