İhlas Haber Ajansı

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Silahla başından vurulmuş halde bulunmuştu, hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde iki gün önce evinde silahla başından vurulmuş halde bulunan 28 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki gün önce evinde silahla başından vurulmuş halde bulunan 28 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Abdi İpekçi Mahallesi'nde 1 Mart Çarşamba günü meydana gelen olayda, kurye olarak çalıştığı öğrenilen Mehmet Ceco (28), annesi tarafından evinde silahla başından vurulmuş halde bulunmuştu. Ağır yaralanan Ceco, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Mehmet Ceco'nun bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybettiği öğrenildi.

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