İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silahla oynarken arkada??n? ?ld?ren gen? tutukland?

Kocaeli’nin ?zmit il?esinde evde silahla oynarken kazara 17 ya??ndaki arkada??n? vurarak ?ld?ren ?ah?s tutukland?.

Kocaeli'nin ?zmit il?esinde evde silahla oynarken kazara 17 ya??ndaki arkada??n? vurarak ?ld?ren ?ah?s tutukland?.



Olay, d?n ??len saatlerinde Kocaeli'nin ?zmit il?esi Kad?k?y Mahallesi G?vercin Sokak ?zerinde bulunan 4 katl? binan?n ?at? kat?ndaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye g?re, Batuhan Demirhan adl? 17 ya??ndaki gen? 2 arkada??yla birlikte T.K.'yi (17) evine ders ?al??maya ?a??rd?. Ders aras?nda kahvalt? yapan gen?lerden T.K., Batuhan Demirhan'?n babas?na ait silahla oynamaya ba?lad?. Bir anda ate? alan silahtan ??kan kur?unun isabet etti?i Batuhan Demirhan kanlar i?inde yere y???l?nca di?er arkada?lar? durumu 112 Acil Yard?m ekiplerine haber verdi.



?hbar ?zerine olay yerine gelen sa?l?k ekiplerince ilk m?dahalesi yap?lan a??r yaral? Batuhan Demirhan, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kald?r?ld?. Bilinci kapal? bir ?ekilde hastaneye getirilen a??r yaral? gen?, burada yap?lan t?m m?dahalede ra?men kurtar?lamayarak hayat?n? kaybetti.



Babas?na ait silahla oynarken kazayla arkada??n? ?ld?ren T.K. adl? gen? ise g?zalt?na al?nd?. Emniyetteki i?lemlerinin ard?ndan Kocaeli Adliyesine sevk edilen T.K., tutuklanarak cezaevine g?nderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.