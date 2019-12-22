Silahla oynarken arkada??n? ?ld?ren gen? tutukland?

Kocaeli'nin ?zmit il?esinde evde silahla oynarken kazara 17 ya??ndaki arkada??n? vurarak ?ld?ren ?ah?s tutukland?.

Olay, d?n ??len saatlerinde Kocaeli'nin ?zmit il?esi Kad?k?y Mahallesi G?vercin Sokak ?zerinde bulunan 4 katl? binan?n ?at? kat?ndaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye g?re, Batuhan Demirhan adl? 17 ya??ndaki gen? 2 arkada??yla birlikte T.K.'yi (17) evine ders ?al??maya ?a??rd?. Ders aras?nda kahvalt? yapan gen?lerden T.K., Batuhan Demirhan'?n babas?na ait silahla oynamaya ba?lad?. Bir anda ate? alan silahtan ??kan kur?unun isabet etti?i Batuhan Demirhan kanlar i?inde yere y???l?nca di?er arkada?lar? durumu 112 Acil Yard?m ekiplerine haber verdi.

?hbar ?zerine olay yerine gelen sa?l?k ekiplerince ilk m?dahalesi yap?lan a??r yaral? Batuhan Demirhan, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kald?r?ld?. Bilinci kapal? bir ?ekilde hastaneye getirilen a??r yaral? gen?, burada yap?lan t?m m?dahalede ra?men kurtar?lamayarak hayat?n? kaybetti.

Babas?na ait silahla oynarken kazayla arkada??n? ?ld?ren T.K. adl? gen? ise g?zalt?na al?nd?. Emniyetteki i?lemlerinin ard?ndan Kocaeli Adliyesine sevk edilen T.K., tutuklanarak cezaevine g?nderildi.