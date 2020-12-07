Silahla vurulan şahıs sedyeden inip gazeteciye saldırmaya çalıştı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde husumetlisi tarafından silahla ayağından vurulan şahıs, sedyeden inip kendisini görüntülemek isteyen gazeteciye saldırmaya çalıştı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Akif Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. isimli şahıs, aynı sokakta oturduğu ve aralarında husumet bulunan Yüksel S.'nin evinin önüne gitti. Yüksel S. ile A.K. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında tabancasını çıkartan A.K., Yüksel S.'ye 3 el ateş etti. Kurşunlardan birisi Yüksel S.'nin sağ dizine isabet etti. Yüksel S. kanlar içinde kalırken, A.K. olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yüksel S. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Hastane önünde kendisini görüntülemek isteyen basın mensubunu gören Yüksel S., sedyeden inip saldırmaya çalıştı. Araya giren sağlık personelleri ve güvenlik görevlileri Yüksel S.'nin sedyeden inmesini önledi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.