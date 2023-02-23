Silahla vurulduktan sonra arabasına binip kaçtı, durduğu yerde yardım istedi

Kocaeli'de tartıştığı şahıs tarafından silahla bacağından yaralanan bir kişi, aracına binip kaçarken, caddede gördüğü vatandaştan yardım istedi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. ile R.K. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle R.K., tabancasını çıkararak A.K.'yı bacağından yaraladı. R.K. olay yerinden kaçarken A.K. ise can havliyle 41 EK 777 plakalı araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Egemenlik Caddesi üzerinde aracı durdurup bir vatandaştan yardım istedi. Vatandaşın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri adrese gönderildi. Yaralı A.K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, bölgede incelemelerde bulunurken bir yandan da R.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.