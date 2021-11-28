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Silahla yaralama suçundan aranan 2 şahıs tutuklandı

Kocaeli’de silahla yaralama suçundan aranan 2 şahıs tutuklandı.

Kocaeli'de silahla yaralama suçundan aranan 2 şahıs tutuklandı.



Olay, 26 Kasım gecesi İzmit ilçesine bağlı Terzibayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. isimli şahıs, Ş.Ö. ve E.Ö. tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralanan M.K., Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 27 Kasım gecesi ise Ş.Ö ve E.Ö. isimli zanlılar suç aletleriyle beraber yakalandı. Polis ekipleri tarafından adli makamlara sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

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