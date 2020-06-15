Sınav sistemi çöken üniversite, sosyal medyada gündem oldu

Korona virüs nedeni ile uzaktan eğitim veren Kocaeli Üniversitesi'nin online sınav sistemi oluşan yoğunluk nedeni ile çöktü. Öğrencilerin duruma gösterdikleri tepki sosyal medyada gündem oldu. Sistemin çökmesi sonucu mağdur olan öğrenciler ilginç paylaşımlar yaparak tepkilerini gösterdi.

Korona virüs nedeni ile online eğitim veren Kocaeli Üniversitesi'nde sınavlar online ortamda gerçekleştiriliyor. Açıklanan takvime göre bugün başlayan sınavlar için öğrenciler, üniversitenin online eğitim sistemine girdi. Öğrencilerin oluşturduğu yoğunluk nedeni ile internet sitesi çöktü. Sınava giremeyen öğrenciler ise sosyal medyada ilginç paylaşımlar yaparak duruma tepki gösterdi. Twitter'dan konu ile ilgili 26 binden fazla paylaşım yapılmasının ardından üniversitenin çöken sınav sistemi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sistem çökünce sınavlar ertelendi

Sistemin çökmesi sonrasında Kocaeli Üniversitesi yönetimi, online sınavların yapıldığı internet sitesi üzerinden duyuru yaparak, sistemde oluşan teknik problemler nedeni ile sınavların ertelendiğini duyurdu. Konu ile ilgili yapılan açıklamada. “15.06.2020 tarihinde 09.00-13.00 saatleri arasında sınava giren lisans öğrencilerimizin yaşadıkları teknik sorunlar nedeniyle, 15.06.2020 tarihinde saat 13.00'ten sonra yapılması planlanan lisans programı öğrencilerinin sınav programları güncellenecektir. Lisans programları için güncel sınav takvimi 15.06.2020 saat 17.00'de ilan edilecek olup, sınavlara 16.06.2020 tarihinden itibaren yeni sınav takvimi ile devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.