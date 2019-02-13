Sınırdışı edilmek üzere bekletilen şahsın üzerinden 7 bin 253 uyarıcı hap çıktı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de Geri Gönderme Merkezinde sınır dışı edilmek üzere bekleyen şahsın üzerinde yapılan aramalarda 7 bin 253 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezinde tutulan M.H.F. adlı şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Yapılan aramalarda 7 bin 253 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Haplara el konulurken, jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.