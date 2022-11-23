Sipahiler Göleti'ne piknik alanları

Kocaeli'de Körfez Belediyesi tarafından Sevindikli ve Sipahiler Göleti'nin güzelleştirilmesi ve vatandaşların özellikle hafta sonraları rahat bir şekilde vakit geçirebilesi adına atılan adımlar devam ediyor.

Körfez Belediyesi tarafından Sevindikli ve Sipahiler Göleti'nin güzel görünüme kavuşması ve vatandaşların özellikle hafta sonraları rahat bir şekilde vakit geçirebilesi adına atılan adımlar devam ediyor. Yaz aylarında Sevindikli Göleti'nin etrafına oturma bankları yerleştiren Körfez Belediyesi, çeşme alanları da oluşturarak büyük kolaylık sağlamıştı. Hafta sonları sadece Kocaeli genelinden değil çevre illerden de vatandaşları ağırlayan Sipahiler Göleti'nin çevresinde de Körfez Belediyesi tarafından düzenleme çalışması gerçekleştirildi. Vatandaşların oturmaları ve piknik yapabilmeleri amacıyla gölet çevresine Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından banklar koyuldu.