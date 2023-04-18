Sipariş götürdüğü adreste pompalı tüfekle vurulmuştu: Husumetin sebebi kız kaçırma meselesi çıktı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde motosikletli kurye, sipariş götürdüğü adreste kendisini bekleyen 4 kişiden birinin pompalı tüfekle ateş açması neticesinde yaralanmıştı. Motosikletli kuryenin, bundan birkaç ay önce kendisini vuran şahsın kız kardeşini kaçırmış olduğu ortaya çıktı.

Çayırova Özgürlük Mahallesi'nde 16 Nisan akşamı meydana gelen olayda, motosikletli kurye Ö.S., sipariş götürdüğü adreste kendisini bekleyen 4 kişiden birinin pompalı tüfekle vurması neticesinde yaralanmıştı. Kalçasından yaralanan Ö.S., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, 4 şahıs ise olay yerinden kaçmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Ö.S., kendisini vuran kişinin daha önceden husumetli olduğu A.Ö. olduğunu söylemişti. Taraflar arasındaki husumete sebep olan konu da ortaya çıktı. Ö.S.'nin, birkaç ay önce A.Ö.'nün kız kardeşini kaçırdığı öğrenildi. Kız kaçırma olayı sonrası A.Ö. ve ailesinin konuyla ilgili şikayetçi olmadıkları ortaya çıktı. Öte yandan polis ekiplerinin A.Ö. ve diğer 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.