Sipariş götürdüğü adreste vurulan motokurye ifadesinde kendisini kimin vurduğunu söyledi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde dün akşam çalıştığı restorana verilen yemek siparişini götürdüğü adreste pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan motokurye, ifadesinde kendisi vuran kişinin A.Ö. olduğunu söyledi.

Dün akşam saatlerinde Çayırova Özgürlük Mahallesi'nde meydana gelen olayda motosikletli kurye Ö.S., sipariş götürdüğü adreste kendisini bekleyen 4 kişiden birinin pompalı tüfekle vurması neticesinde yaralanmıştı. Kalçasından yaralanan Ö.S., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, 4 şahıs ise olay yerinden kaçmıştı. Ö.S.'nin durumunun iyi olduğu, hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Öte yandan Ö.S.'nin polise verdiği ifadesinde kendisini vuran şahsın A.Ö. olduğunu ve kendisiyle daha önceden husumeti olduğunu söylediği öğrenildi. Eşkali belirlenen A.Ö.'nün daha önce çok sayıda suça karıştığı tespit edildi.

Polis ekipleri, A.Ö. ve olaya karışan diğer 3 şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.