Sipariş verip bekledikleri motosikletli kuryeyi pompalı tüfekle vurdular

Kocaeli'de 4 kişi restorandan verdikleri siparişi getiren motosikletli kuryeyi pompalı tüfekle vurdu. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi 222. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 kişi bir restorandan sipariş verdi. Sonrasında sokak üzerinde moto kurye olarak çalışan Ö.S.'nin gelmesini bekledi. Moto kuryenin geldiği esnada şahıslardan biri pompalı tüfekle ateş etti. Kalçasından yaralanan Ö.S. yere yığılırken şahıslar ise olay yerinden uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan o anlar anbean çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, moto kuryenin sokağa girdikten sonra şahıslar tarafından vurulup yere yığıldığı, şahısların ise kaçtığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.