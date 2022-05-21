Sırasöğütler Deresi yeni yaşam alanına dönüşüyor

Şehrin sahillerindeki birçok yere park inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm bunların yanı sıra şehir içindeki dere ve vadileri de düzenleyerek birer yaşam alanına dönüştürüyor. Bu çerçevede Darıca ilçesinde bulunan Sırasöğütler Deresi'nin çevresi, park ve bahçeler daire başkanlığının başlattığı çalışma ile vatandaşların içerisinde spor yapabilip hoşça vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanına dönüşecek. Çalışmalarına geçtiğimiz günlerde başlayan büyükşehir belediyesi ekipleri bisiklet ve yürüyüş yolu için baskı beton işi yapıyor. Proje dahilinde toplamda iki kilometre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolu inşa edilecek. Böylelikle vatandaşlar vatandaşlar rahat bir şekilde yürüyecek ve bisiklete binebilecek. Hazırlanan proje çerçevesinde birçok sosyal alanın yanı sıra yetişkinlerin ve özellikle gençlerin spor yapabileceği iki adet basketbol sahası ve bir adet futbol modern sahalar inşa edilecek. Dere yolu boyunca ferforje korkuluk imalatı yapılacak. Ayrıca uygun alanlara çocukların eğlenebilmesi için oyun grupları da kurulacak.