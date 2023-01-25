Şirinköy'de güvenli ulaşım için yaya köprüsü yapılıyor

Sokak'ta yayaların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla yapılan yaya köprüsünün montajına başlandı.

Gölcük Belediyesi, Şirinköy 676. Sokak'ta dere geçişindeki yolun dar olması sebebiyle, yayaların karşıya geçişini kolaylaştırmak ve güvenli hale getirmek için çalışma başlattı. Makine Bakım ve İkmal Müdürlüğü bünyesinde imal edilen yaya köprüsünün yapımı tamamlanarak, dere üzerinde montajına başlandı. Ardından belediye ekiplerince alana güvenlik için korkuluklar yapılacak. Çalışmaların tamamlanması sonrasında yaya köprüsü vatandaşların kullanımına açılacak.