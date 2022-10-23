Şirintepe'deki atıklar geri dönüşüme kazandırıldı

İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile Şirintepe Mahallesi'nde çevre temizliği ve atık toplama etkinliği gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Şirintepe Mahallesi'nde çevre temizliği ve atık toplama etkinliği gerçekleştirdi. Özellikle otoyol kenarlarına bilinçsiz bir şekilde atılan çöp ve atıklar mahalle sakinlerinin de katılımıyla toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Çevre temizliği ve atık toplama etkinliğinde 450 kilogram cam, 60 kilogram naylon, 40 kilogram kağıt ve 70 kilogram çöp toplandı.

"Bu doğa, bu çevre, bu gelecek bizim"

Çevre temizliği etkinliğinde açıklamalarda bulunan İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Açıkgöz, "Temel hedefimiz çevreye rastgele atılan atıkların doğaya verdiği zarara dikkat çekmek ve vatandaşlara bu konuda bilinç oluşturmak. Yoğun olarak otoyol altlarında arabalardan atılan atıkların doğaya ne kadar zarar verdiğine dikkat çekiyoruz. Bu doğa, bu çevre, bu gelecek bizim. İnsanlar atıklarını doğaya atmasınlar. En yakın geri dönüşüm noktasına veya çöp konteynerine atsınlar" dedi.

"Elimizden geldiğince farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz"

İzmit Kent Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin Doğan, "İzmit Belediyesi ile çevre konusunda çok güzel projeler yapıyoruz. Çocuk Ödül Market buna çok güzel bir örnek. Bugün yaptığımız etkinlik de bu anlamda önemli. Yaşadığımız dünyayı temiz tutmak herkesin sorumluluğu. Elimizden geldiğince farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.